В Тюменской области сняты ограничения на работу фуд-кортов и игровых площадок в ТРЦ

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детские игровые комнаты и фуд-корты в торгово-развлекательных центрах Тюменской области возвращаются к обычному режиму работы с 4 сентября. Соответствующие изменения внесены в постановление "О введении режима повышенной готовности". Документ подписал губернатор Александр Моор.

"С 4 сентября 2021 года возобновляют работу в обычном режиме, расположенные на территории торгово-развлекательных центров и торговых комплексов: детские игровые комнаты и развлекательные центы, предприятия и зоны общественного питания", - сообщает оперштаб.

Напоминаем, что в Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности - граждане обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.