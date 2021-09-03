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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области сняты ограничения на работу фуд-кортов и игровых площадок в ТРЦ

Общество, 18:06 03 сентября 2021

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детские игровые комнаты и фуд-корты в торгово-развлекательных центрах Тюменской области возвращаются к обычному режиму работы с 4 сентября. Соответствующие изменения внесены в постановление "О введении режима повышенной готовности". Документ подписал губернатор Александр Моор.

"С 4 сентября 2021 года возобновляют работу в обычном режиме, расположенные на территории торгово-развлекательных центров и торговых комплексов: детские игровые комнаты и развлекательные центы, предприятия и зоны общественного питания", - сообщает оперштаб.

Напоминаем, что в Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности - граждане обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

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# Александр Моор , коронавирус

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