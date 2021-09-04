В Заводоуковске увековечили память почетного гражданина Сергея Захарова

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа ВКонтакте | Фото: администрация Заводоуковского городского округа ВКонтакте

Официальную мемориальную доску с именем почетного гражданина Сергея Захарова открыли в Заводоуковске. Ее разместили на фасаде краеведческого музея, сообщает администрация городского округа.

Сергей Захаров - один из инициаторов создания заводоуковского краеведческого музея. Отработав два десятка лет на заводе "Тюменьсельмаш" и выйдя на заслуженный отдых, он увлекся краеведческой работой. Создал летопись Заводоуковска, историю завода "Тюменьсельмаш", швейной фабрики, народного образования, здравоохранения города и района. Небольшой справочник "Краткая летопись Заводоуковска", материалы для которого автор собирал четверть века, до сих пор остается настольной книгой краеведов. Он увлекался фотографией. Свою фотоколлекцию передал краеведам. Эти снимки и стали основой музейного фонда.

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа ВКонтакте | Фото: администрация Заводоуковского городского округа ВКонтакте

Благодаря Захарову издана Книга Памяти о жителях района, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и павших в сражениях. Он сам был участником сражений, награжден орденами и медалями.

В 1990 году Сергею Захарову присвоено звание "Почетный гражданин г. Заводоуковска".