В России запустят программу молодежного туризма "Больше, чем путешествие"

| Фото: visittyumen.ru | Фото: visittyumen.ru

Старт программы бесплатных путешествий для российской молодежи анонсируют Росмолодежь, Федеральное агентство по туризму совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей" 7 сентября, сообщает Росмолодежь.

Программа "Больше, чем путешествие" будет доступна для участников платформ "Россия – страна возможностей" и "Другое дело", конкурсов "Твой Ход" и "Большая перемена", общества "Знание". География поездок охватит все федеральные округа, участникам будут доступны на выбор не менее 250 различных маршрутов. Молодых людей ждут туры выходного дня и многодневные поездки, экспедиции форматов light и pro. Поездки познакомят путешественников с регионом, в том числе, через культуру и общественно значимую деятельность. Для участников разработаны направления по урбанистике, IT, экологии, медиа и волонтерству. Предполагается, что в путешествии участникам проекта будет предложено разработать кейс, актуальный для реализации в конкретном регионе.

В рамках программы появится единый медиапортал, на котором участники смогут выбрать путешествие и присоединиться к поездке. Все желающие посетят VR-экскурсии по маршрутам. Молодые люди создадут туристические медиапродукты: подкасты для путешественников, аудиогиды для индивидуальных и групповых туров, видеоролики.

Поездки будут организованы бесплатно с сентября по ноябрь 2021 года.

Запуск программы молодежных путешествий состоится в ходе онлайн-трансляции "Маршрут к мечте" в официальном сообществе Росмолодежи ВКонтакте.