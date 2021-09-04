На железнодорожном перегоне в Заводоуковском районе погиб ребенок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело погибшего несовершеннолетнего с признаками железнодорожного травмирования обнаружили на пикете 5 перегона Заводоуковская – Новая Заимка на 2240 км Свердловской железной дороги 4 сентября, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Тюменское подразделение ведомства организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, о защите прав несовершеннолетних, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при нахождении на объектах транспортной инфраструктуры.

Проводится и процессуальная проверка.