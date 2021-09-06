Тюменец Александр Захаров получил от президента России медаль "За отвагу на пожаре"

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВК | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВК

Командир отделения противопожарной службы ГУ МЧС России по Тюменской области, прапорщик Александр Захаров получил медаль "За отвагу на пожаре". Награду ему вручил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии 4 сентября в Балговещенске.

Александр Захаров отмечен за грамотно организованную работу по тушению пожара в районе пос. Андреевский. Именно благодаря его самоотверженности удалось не допустить перехода огня на склады Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, пожар, в тушении которого был задействован Александр Захаров, произошел 15 мая 2021 года.

"Сообщение о том, что в районе поселка Андреевский возле военного городка произошел лесной пожар с быстрым распространением огня и густым едким черным дымом, поступило в девятом часу утра. Была угроза перехода огня на склады с арсеналом ТВВИКУ и перехода пожара в верховой. На место вызова прибыли сотрудники отряда, в том числе, и Александр Захаров со своим отделением. Он быстро сориентировался в обстановке, поставил боевую задачу личному составу – предотвратить угрозу распространения огня и более тяжких последствий", - говорит Александр Зубарев.

В условиях практически нулевой видимости тюменские пожарные произвели развертывание сил и средств, проложили пожарную магистральную линию, организовали работу по ликвидации пожара. Тем не менее, учитывая погодные условия, огонь продолжал стремительно приближаться к складам. Пожарные понимали, что ситуация подходит к критической, вплотную подошли к наступавшему пламени, подали два ствола на защиту складов и пустили встречный пал.

"В случае перемены ветра, встречный пал мог перейти в обратном направлении. Поэтому Александр Захаров сам взял ранцевый огнетушитель и, двигаясь вдоль бровки пожара, отсекал линию огня от складов. Пожарным удалось практически невозможное - остановить распространение огня в направлении складов. Была реальная угроза попасть в огненный капкан, но огнеборцы смогли выйти из этой ситуации", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Александр Захаров работает в МЧС России, в частности, в государственной противопожарной службе, с 2006 года. За эти годы он прошел путь от пожарного до командира отделения 15-й пожарно-спасательной части 32-го пожарно-спасательного отряда Тюмени.

Президент России Владимир Путин, вручая награды, поздравил спасателей и поблагодарил их за работу.

"Это тот случай, когда про вас можно сказать – наша служба и опасна, и трудна. Она еще и благородна, и вы не случайно называетесь спасателями. В самом этом слове заложен весь смысл вашей работы", - отметил президент.

Любовь Голышева