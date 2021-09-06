Легенды и сказания сибирской земли изобразят на фасаде здания в Тобольске

| Фото: из сообщества "Стрит-арт проект "Формула искусства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Стрит-арт проект "Формула искусства" во ВКонтакте

Работа Елизаветы Красниковой на тему "Легенды и сказания сибирской земли" завоевала первое место на конкурсе эскизов в рамках стрит-арт проекта "Формула искусства" в Тобольске.

Изображение перенесут на фасад здания по адресу: 9-й мкр, 21. Победительница сможет принять участие в росписи объекта вместе с профессиональными граффити-художниками.

Елизавета Красникова изобразила на своем эскизе двух детей, читающих книгу, и образ светящегося оленя.

Организаторы конкурса выбрали еще двух победителей. Второе место присудили художнице Елизавете Бронниковой, а третье — Кириллу Исаеву. Победителям вручат планшет IPad, графический планшет Wacom и профессиональный набор художника.

Также были подведены итоги детской категории конкурса эскизов. Здесь выделили трех победителей. Они получат ценные призы.