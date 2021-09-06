В Тюменской области скидками по программе "Сибирское гостеприимство" воспользовались более 4 тыс. человек
Около 4 тыс. 240 гостей воспользовались программой лояльности "Сибирское гостеприимство" к концу августа. О предварительных итогах работы программы в 2021 году сообщили в агентстве туризма и продвижения Тюменской области.
В организации напомнили, что программа лояльности реализована на платформе мобильного приложения Visit Tyumen. Партнеры программы — отели, рестораны и другие организации сферы гостеприимства.
Напомним, чтобы получить скидку, необходимо скачать приложение Visit Tyumen, оно доступно на IOS и Android; затем кликнуть по баннеру "Сибирское гостеприимство", выбрать локацию и сгенерировать уникальный код.
Для получения скидки необходимо показать код сотруднику заведения при оплате.
Сейчас в списке заведений почти 40 наименований. Перечень доступен здесь.
Татьяна Ковалева