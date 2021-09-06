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В Тюменской области скидками по программе "Сибирское гостеприимство" воспользовались более 4 тыс. человек

Общество, 17:00 06 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 4 тыс. 240 гостей воспользовались программой лояльности "Сибирское гостеприимство" к концу августа. О предварительных итогах работы программы в 2021 году сообщили в агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

В организации напомнили, что программа лояльности реализована на платформе мобильного приложения Visit Tyumen. Партнеры программы — отели, рестораны и другие организации сферы гостеприимства.

Напомним, чтобы получить скидку, необходимо скачать приложение Visit Tyumen, оно доступно на IOS и Android; затем кликнуть по баннеру "Сибирское гостеприимство", выбрать локацию и сгенерировать уникальный код.

Для получения скидки необходимо показать код сотруднику заведения при оплате.

Сейчас в списке заведений почти 40 наименований. Перечень доступен здесь.

Татьяна Ковалева

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# программа лояльности , скидки , туризм

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