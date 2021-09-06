Житель Сладковского района устроил стрельбу в кафе

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, устроившего стрельбу в кафе, осудят в Сладковском районе, сообщает региональная прокуратура.

32-летний житель с. Сладково отдыхал на уличной веранде в кафе "Блинная" со своими друзьями. У них возник спор о приобретении охотничьего карабина. Мужчина съездил домой за покупкой. Вернувшись, он дважды выстрелил в крышу крытой веранды. Присутствующие испугались и покинули место происшествия.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.