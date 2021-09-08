Мастерская, театр или киноклуб: тюменцев опрашивают, чего им не хватает в районе речпорта

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Поделиться видением того, в каком направлении нужно развивать район речного порта, предлагают горожанам, бизнесу, культурным и спортивным сообществам Тюмени через опрос. Предпочтения тюменцев обещают учесть при разработке мастер-плана района речпорта, созданием которого занимается федеральный девелопер "Брусника".

В опросе предлагают оценить общую привлекательность района, достаточно ли там зелени, удобно ли передвигаться с колясками и на велосипедах.

Также у горожан интересуются, какого досуга в районе им не хватает, среди вариантов: детский развивающий центр, клуб для подростков, театр, киноклуб, соседский центр, мастерская. В анкете есть вопросы и насчет того, как тюменцам хотелось бы использовать территорию: выгуливать собак, заниматься спортом, играть с детьми, наблюдать за водой, покупать уличную еду, сидеть в тени или уединяться в тихом месте.

На заполнение анкеты уйдет около десяти минут. Как отмечают разработчики, ответы будут доступны только специалистам исследования, когда оно завершится, общественность познакомят с его результатами.