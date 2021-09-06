Тюменские поисковики нашли останки 22 красноармейцев на экспедиции в Карелии

| Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского

Останки 22 бойцов Красной армии, которые пали на Кестеньгском направлении Карельского фронта, нашли тюменские поисковики в ходе межрегиональной поисково-разведывательной экспедиции "Горящие камни" в Карелии, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

По медальону была установлена личность одного военнослужащего - рядового Василия Егоровича Кутернина, уроженца Новосибирской области. Родные бойца найдены.

Работа экспедиции "Горящие камни" завершается. Кроме тюменцев в ней участвовали поисковики из Карелии, Санкт-Петербурга, Новгорода, Рыбинска и Башкирии.