Аппарат заместительной почечной терапии начали применять в Заводоуковской больнице

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Аппарат заместительной почечной терапии – "искусственная почка" - запустили в Областной больнице №12 Заводоуковска, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Это оборудование применяется в стационарах для лечения пациентов с острой почечной недостаточностью, находящихся в критическом состоянии. Заболевание может развиться на фоне шока в результате травм, аллергических реакций, отравлений ядами и лекарственными препаратами, а также бывает вызвано тяжёлыми инфекциями, в том числе COVID-19, отмечают медики.

Новый аппарат приобретён на средства из областного бюджета для организации и проведения мероприятий, направленных на предотвращение и недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Он дает почкам больного возможность "передохнуть", временно выполняя их роль: производит забор крови, фильтрует ее и возвращает обратно в организм пациента. В результате утраченные функции почек постепенно восстанавливаются, лабораторные показатели улучшаются.

"Одно из главных преимуществ нового оборудования – мобильность: в случае необходимости его можно оперативно доставить в палату к койке больного. Алгоритмы аппаратов позволяют проводить процедуру с учётом индивидуальных особенностей каждого пациента, корректировать химические показатели в организме", – говорит главный врач ГБУЗ ТО "Областная больница №12" Николай Сипачев.

В медорганизации уже проведено более 10 процедур с применение нового оборудования.