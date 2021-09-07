Названа средняя стоимость турпакета в Тюменскую область в рамках чартерной программы Ростуризма и TUI

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средняя стандартная стоимость туристического пакета составит 30-45 тыс. рублей – с проживанием, трансфером, страховкой и экскурсионной программой. Об этом сообщил генеральный директор компании TUI Россия Тарас Демур.

7 сентября первый чартерный авиарейс компании TUI доставил в аэропорт Рощино 180 пассажиров из центральных регионов страны. Среди них – как туристы, так и представители лидирующих российских компаний туристической отрасли.

Как рассказал Тарас Демур, в рамках тестовой программы планируется осуществлять один чартер в пять дней: "Нам предстоит изучить спрос, понять наши плюсы и минусы по сервису, а с нового года приступить к полноценной чартерной программе". Богатая экскурсионная программа, по его словам, охватывает Тюмень и Тобольск.

У Тюменской области есть шанс встать в один ряд с такими туристическими регионами страны как Алтайский край, Байкал или Калининград, сказал губернатор Александр Моор. Окно возможностей для развития внутреннего туризма велико как никогда.

"Эти возможности необходимо использовать, а реализовать их возможно только с крупным партнером, - говорит Моор. - Как раз таким партнером и является компания TUI, которая организует чартерные перевозки не только внутри страны, но и за рубеж. Их опыт, безусловно, бесценен".

Губернатор подчеркнул, что необходимо разрушить сохраняющиеся стереотипы о Тюмени и Сибири: "У нас есть, что посмотреть, у нас прекрасная инфраструктура и богатая история".

Отметим, что за последние пять лет Тюменскую область посетило более 11 млн туристов. В результате объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился в три раза и составил 1,3 млрд рублей.

Николай Ступников