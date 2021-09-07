Конкурс "IТ-Актив 2021" продолжает принимать заявки от школ Тюменской области

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Прием заявок на конкурс "IТ-Актив 2021" продолжается. Школы и преподаватели, максимально использующие возможности цифровых технологий, смогут получить гранты на сумму до 200 тыс. рублей. Их можно будет направить на оборудование и обучение, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

В конкурсе есть три номинации. В общей номинации "Самая IТ-активная школа" оценят активность использования системы "Электронная школа Тюменской области", и то, как активно участвуют педагоги от каждой из школ-участниц. Школа сможет получить по одному баллу за каждого учителя, который участвовал в конкурсе и выполнил все задания.

В индивидуальных номинациях "Самый IТ-активный учитель" и "Самый IТ-активный педагог дополнительного образования" оценивают практики применения цифровых образовательных ресурсов, профессиональные компетенции, актуальность подхода к развитию hard- и soft-компетенций у учеников (для программ дополнительного образования) и т. д. Также необходимо решить кейсовые задания.

Рассказать о достижениях и методах обучения с помощью IT-технологий можно в формате видеопрезентации.

В индивидуальных номинациях можно получить до 10 дополнительных баллов за видеоролик "Мой взгляд на роль цифровых инструментов в образовании". Победитель будет определен зрительским голосованием.

Регистрация на конкурс "IТ-Актив 2021" продолжается по 20 сентября 2021 года. Решения кейсовых заданий принимаются до 30 сентября включительно.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 14 октября в рамках XIV Тюменского цифрового форума-выставки "ИНФОТЕХ-2021".

Подробная информация о требованиях к работам доступна в Положении конкурса.

Развитие IТ-компетенций и подготовка кадров для цифровой экономики в области ведется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики". Ответственным исполнителем выступает департамент информатизации Тюменской области.