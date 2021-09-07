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Виктория Федорова: Тюмень может заинтересовать туристов из Твери

Общество, 12:02 07 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В последнее время россияне стали больше интересоваться экскурсионным туризмом. И Тюмень в этом может быть очень интересна. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала Виктория Федорова из Твери, одна из 180 пассажиров первого чартерного рейса Москва - Тюмень, прибывшего в аэропорт Рощино 7 сентября.

"Я хочу познакомиться с вашим регионом, посмотреть, какие здесь есть экскурсии, чтобы в будущем предлагать их своим туристам", - рассказала она.

По ее словам, тверичи активно путешествуют по стране, в том числе бывают в Казани, на Волге. Теперь им может стать интересной и Тюмень.

Напомним, что осенний туристический сезон в Тюменской области открылся запуском новых чартерных рейсов. Один из них осуществляет федеральный туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма и правительства региона.

Николай Ступников

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