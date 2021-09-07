Правительство Тюменской области заключило соглашение с туроператором TUI Россия

| Фото: региональный оперштаб | Фото: региональный оперштаб

Создание межрегиональных туристических маршрутов и привлечение дополнительных туристических потоков в Тюменскую область - цель соглашения, которое подписали глава региона Александр Моор и генеральный директор компании TUI Россия Тарас Демура.

"Мы много лет вкладываем силы в развитие туристической инфраструктуры, повышаем качество сервиса. Теперь благодаря поддержке Ростуризма мы получили новые возможности и перспективы. Реализовать их можно только вместе с крупным партнером-туроператором, которым является компания TUI Россия, обладающая ценным для нас опытом", - отметил Александр Моор.

Тюменская область становится все более привлекательной для туроператоров. За последние пять лет регион посетило более 11 млн туристов. В результате объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился в три раза и составил 1,3 млрд рублей.

7 сентября в рамках соглашения в Тюмень прибудет первый чартерный авиарейс, который доставит в регион более 100 туристов из центральных регионов страны.

"Для привлечения туристов в Тюменскую область нам приходится ломать сложившиеся стереотипы. Это нелегко, но я вижу перспективу. Мы планируем активно заниматься просветительской деятельностью для продвижения Тюмени как туристического бренда", - сказал Тарас Демура.