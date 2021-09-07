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В Тобольске у кремля высадят 17 тысяч многолетников и 60 яблонь

Общество, 18:33 07 сентября 2021

администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

17,5 тысяч многолетних цветов, 60 декоративных яблонь и 400 кустарников высадят у кремля до 17 октября. Площадь озеленения ландшафтного парка составляет 7,3 тыс. кв. метро. Работы выполнены на 70%, сообщает администрация Тобольска.

В рамках проекта благоустройства и озеленения ландшафтного парка кремля, начавшегося летом 2020 года, проведён и продолжается ремонт фасадов 54 объектов культурного наследия, ремонт брусчатки пешеходных дорожек — 72 тыс. кв. метров, ремонт кабельной линии наружного освещения – 5 тыс. 392 метра (выполнено на 100%), ремонт 352 опор освещения (138 выполнены), полностью обновлены скамейки и урны (159 штук).

Площадь благоустройства составляет 43,4 тыс. кв. метров, объём финансирования – 33 млн рублей. В 2021 году идут работы по гидроизоляции Больничного корпуса Тюремного замка, продолжится ремонт брусчатки.

Проект по озеленению и благоустройству территории ландшафтного парка кремля полностью финансирует компания СИБУР.

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# озеленение , Тобольский кремль

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