Первый выпускной пройдет в собачьем приюте Ишима

| Фото: администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Первые жильцы приюта для собак в Ишиме покинут его 10 сентября. За это время собак пролечили от паразитов, стерилизовали, прикрепили к уху бирку и чипировали.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил директор городского управления ЖКХ Алексей Волоконцев.

"Приют действует месяц, за это время его гостями стали 25 животных. Те, которых отловили первыми, готовы к выходу в свет. Пока не было случаев, чтобы собак забрали новые хозяева. Сейчас стараемся через средства массовой информации рассказать о питомцах, показать их фото. Возможно, со временем появятся желающие стать друзьями для бездомных четвероногих друзей и забрать их себе", - выразил надежду он.

Пока же, попадая в приют, собак садят в карантинные уличные клетки до прихода ветеринара. Он осматривает их на предмет болезней, лечит, восстанавливает тех, которые ослаблены, и готовит к стерилизации. Во время оперативного вмешательства им на ухо крепят специальную бирку с номером, а под холку устанавливают электронный чип. В случае потери бирки он поможет установить, что это за пес, и когда и с какими диагнозами он был в приюте. После операции на собак надевают специальные попоны, животные отдыхают и набираются сил, затем покидают приют.

По словам Алексея Волоконцева, две собаки попали в учреждение не после отлова, а по другим причинам. Одного питомца попросили забрать соседи после смерти хозяина, а второго – владельцы пса – из-за его агрессивного поведения.

Руководитель пояснил, что на улицу выпускают только спокойных собак дружелюбных пород. Потенциально опасных животных, агрессивно настроенных против людей, оставляют жить в приюте навсегда. Усыпляют же только безнадежно больных собак после соответствующего заключения ветеринарного врача.

Информацию об имеющихся в приюте питомцах можно уточнить по телефонам: 8(34551)7-82-89, 5-17-79.

Напомним, приют действует с августа 2021 года. Пока он обслуживает Ишим и Ишимский район, с января 2022 года будет предоставлять услуги по отлову животных в Сладковском, Абатском, Викуловском и других близлежащих районах.

Инна Кондрашкина