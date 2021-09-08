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Фестивали игры на гитаре могут стать традиционными в Ялуторовске

Общество, 17:10 08 сентября 2021

из сообщества "Молодежный центр Ялуторовска" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Молодежный центр Ялуторовска" во ВКонтакте

Фестивали игры на гитаре могут стать в Ялуторовске ежегодными. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Молодежного социально-делового центра Лариса Фоминых.

Отметим, 4 сентября на территории Центра туризма и детского творчества Ялуторовска прошел концерт "Бардовский квартал".

"Следующие фестивали будут приурочены ко Всемирному дню туризма. У гитаристов, занимающихся в нашем центре, появилось свое творческое мероприятие, где они могут показать, чему они научились. Мы не ожидали такого потока людей 4 сентября. Выступали даже восьмилетние ребята с гитарами и укулеле. Было много зрителей, событие развернулось в центре города, местные жители интересовались, приходили со своими стульчиками", — добавила Лариса Фоминых.

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Как рассказал соорганизатор, руководитель объединения "Школа игры на гитаре" Андрей Дубровин, он собрал около 50 участников разных возрастов. Музыканты исполняли как современные композиции, так и старые песни, например, группы "Кино".

"Большая часть выступала впервые перед большой публикой. Все остались довольны. Участникам вручили дипломы и значки", — отметил Андрей Дубровин.

Инна Пахомова

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# гитара , Ялуторовск

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