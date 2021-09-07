В августе в Тюмени восемь раз был перекрыт исторический максимум температуры воздуха

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В августе 2021 годы в Тюмени восемь раз был перекрыт исторический максимум температуры воздуха, сообщает ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

21 августа, например, было зафиксировано плюс 35,4 градуса, на 5,6 градуса выше, чем в этот день в 1949 году, а 23 августа в областном центре было плюс 36,3, что на 5 градусов выше, чем 23 августа 1949 года.

В целом на юге Тюменской области среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года составила плюс 19-20 градусов, что выше климатической нормы на 4-5 градуса. Максимальная температура воздуха в третьей декаде повышалась до плюс 33-36. Минимальная температура воздуха понижалась до плюс 1-6 градуса.

Наиболее жаркой стала третья декада со средней температурой воздуха плюс 20-22 градуса, что выше климатической нормы на 7-9 градусов.