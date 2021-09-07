ВК Тюмень" сыграет в финале Кубка Сибири и Дальнего Востока

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женская команда "Тюмень" сыграет в решающем матче Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу в Красноярске 7 сентября.

В полуфинале турнира подопечные Бориса Якимушкина одолели куйбышевский "Олимп" – 3:0. Первую партию тюменки провели уверенно - 25:14. Вторая партия проходила в более упорной борьбе. Дело дошло до нервной концовки, которая осталась за тюменками - 26:24. В третьем отрезке особых проблем у "Тюмени" не возникло - 25:17.

В финале соперником тюменок станет победитель противостояния между местным "Енисеем" и "Омью" из Омска.