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В Тюмени нанесут новую дорожную разметку на перекрестке улиц Южной и Плодовой

Общество, 13:56 08 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт дорог, тротуаров, нанесение разметки - частые обращения тюменцев, которые специалисты Центра управления регионом Тюменской области передают для решения в местные органы власти.

По информации ЦУР, с 30 августа по 5 сентября решены следующие проблемы - сделан тротуар от стоянки до здания почты в 4 мкр Тобольска; обновлены дорожная разметка и знаки на ул. Володарского в Тюмени; обновлена разметка на пешеходном переходе возле школы № 48 в Тюмени.

Разметку на перекрестке улиц Южной и Плодовой в пос. Московском нанесут в ближайшее время.

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# ремонт дорог , тротуары

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