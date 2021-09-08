В Тюмени нанесут новую дорожную разметку на перекрестке улиц Южной и Плодовой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт дорог, тротуаров, нанесение разметки - частые обращения тюменцев, которые специалисты Центра управления регионом Тюменской области передают для решения в местные органы власти.

По информации ЦУР, с 30 августа по 5 сентября решены следующие проблемы - сделан тротуар от стоянки до здания почты в 4 мкр Тобольска; обновлены дорожная разметка и знаки на ул. Володарского в Тюмени; обновлена разметка на пешеходном переходе возле школы № 48 в Тюмени.

Разметку на перекрестке улиц Южной и Плодовой в пос. Московском нанесут в ближайшее время.