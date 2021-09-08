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Студенты ТюмГУ поборются за право провести семестр за рубежом

Общество, 16:59 08 сентября 2021

Прием заявок на участие в Программе международной академической мобильности в весеннем семестре 2021/22 учебном году стартовал в Тюменском государственном университете. Он продлится до 30 сентября.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, студенты ТюмГУ могут поехать на обучение в вузы более 20 стран-партнеров, включая Германию, Швейцарию, Норвегию, Италию, Грецию, Эстонию, Южную Корею. Заявление на участие в Программе студенческого обмена заполняется онлайн.

Решение по заявке принимают ТюмГУ и вуз-партнер исходя из академических успехов студента и готовности конструктивно провести зарубежный семестр. После рассмотрения кандидат будет приглашен на собеседование. Формат занятий уточняется индивидуально с каждым вузом-партнером.

Необходимые консультации и дополнительную информацию можно получить в Центре международного образования ТюмГУ по адресу: ул. Ленина, 15, каб. 202 или в группе "Семестр за рубежом с ТюмГУ" в ВКонтакте.

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# академическая мобильность , образование , ТюмГУ

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