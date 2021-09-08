Именинникам в Тюменской области дарят подписку СберПрайм

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Жители Тюменской области в подарок на день рождения могут получить подписку СберПрайм, позволяющую в течение трех месяцев пользоваться бесплатной доставкой продуктов, лекарств и зоотоваров, смотреть фильмы, слушать музыку, а также заказывать готовую еду и оплачивать мобильную связь со скидкой.

Подключить бесплатный СберПрайм возможно в течение месяца, в котором родился клиент банка, при наличии данного предложения в системе Сбера. Подробности можно узнать в офисах банка и у менеджеров по работе с зарплатными клиентами, которые работают на предприятиях.

Подписка СберПрайм позволяет использовать на льготных условиях сервисы и продукты экосистемы Сбера, а также получать индивидуальные скидки и бонусы.

В Тюмени подписка СберПрайм с помощью сервиса "СберМаркет" позволяет пользоваться бесплатной доставкой продуктов из магазинов торговых сетей "Метро", "Лента", "Ашан", "Мегамарт" и "Окей", доставкой зоотоваров из магазина "Четыре лапы". Подписка дает доступ к 55 млн треков приложения "СберЗвук", к 55 тыс. фильмам и сериалам в сервисе "Оkko", а также скидку 15% на покупку новинок киноиндустрии.

"СберПрайм - это целый комплекс сервисов для развлечения и жизни, позволяющий сэкономить не одну тысячу рублей в течение года. Дополнительно подписка включает в себя СберКарту с бесплатным обслуживанием, по которой можно получать до 10% бонусов от суммы покупок. Если у клиентов уже есть СберКарта, то при подключении подписки СберПрайм обслуживание карты автоматически становится бесплатным", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.