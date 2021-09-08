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В Бердюжье молодые люди украли пиротехнику из цветочного магазина

Происшествия, 18:27 08 сентября 2021

Twitter УМВД России | Фото: Twitter УМВД России

Молодых людей, подозреваемых в краже пиротехнической продукции, задержали в Бердюжье, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Ночью полицейские заметили на улице с. Бердюжья двух молодых людей, запускающих фейерверки. Рядом стояло несколько коробок с пиротехникой. В ходе беседы с полицейскими они признались, что украли продукцию в цветочном магазине.

Злоумышленники залезли в помещение торговой точки, откуда похитили пиротехнические изделия на сумму около 24 тыс. рублей. Отойдя недалеко от магазина, они начали использовали пиротехнику по назначению.

Часть похищенной продукции возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело.

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# Бердюжье , кража

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