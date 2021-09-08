Жители Тюменской области чаще всего летают в Москву, Сочи и Санкт-Петербург

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области с мая по август 2021 года чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Так, в столицу за это время слетали 284 тыс. 559 человек. В Сочи побывали 91 тыс. 954 тюменца, а в Санкт-Петербурге - 71 тыс. 962.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

"Общий пассажиропоток в данный период составил 975 тысячи 245 человек. 143 тысячи 594 человека перевезено по южным направлениям. Самым популярным направлением в зарубежные страны стала Анталья, перевезено 18 тысяч 579 человек", - рассказали эксперты.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В условиях действующего режима повышенной готовности во всех помещениях воздушной гавани реализуются антиковидные меры. При уборке используются дезинфицирующие средства. В здании аэровокзала регулярно выходят объявления по громкой связи о профилактических мерах. Используются установки для обеззараживания воздуха. Соблюдается обязательный масочный режим. В помещениях терминала установлены дозаторы с кожными антисептиками.

"Проведена установка тепловизионных камер в зоне прилета внутренних и международных авиалиний, проводится непрерывный мониторинг пребывающих пассажиров. Нанесена разметка для дистанцирования пассажиров", - добавляют сотрудники аэропорта.

Во время прилета жителей региона из-за рубежа сотрудники Роспотребнадзора проводят термометрию, тестируют пассажиров на ковид выборочно.

Анжела Лебедева