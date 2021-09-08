Тюменские полицейские изъяли 60 тысяч пачек немаркированных сигарет

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Продажу немаркированной табачной продукции в особо крупном размере пресекли полицейские в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

53-летний местный житель в розницу и оптом продавал табачную продукции на одном из городских рынков. Стражи правопорядка изъяли из оборота более 60 тыс. пачек табачной продукции различных наименований без акцизных марок на общую сумму свыше 7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.