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Тюменские полицейские изъяли 60 тысяч пачек немаркированных сигарет

Происшествия, 17:56 08 сентября 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Продажу немаркированной табачной продукции в особо крупном размере пресекли полицейские в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

53-летний местный житель в розницу и оптом продавал табачную продукции на одном из городских рынков. Стражи правопорядка изъяли из оборота более 60 тыс. пачек табачной продукции различных наименований без акцизных марок на общую сумму свыше 7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

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# сигареты

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