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Тюменские таможенники пресекли попытку ввоза 17 тонн перца из Казахстана

Происшествия, 12:24 09 сентября 2021

Тюменская таможня

Попытку нелегального ввоза 17 тонн перцев из Казахстана пресекли тюменские таможенники. Перцев везли навалом, что допускается только для арбузов и дынь, сообщает пресс-служба таможни.

По факту нарушения порядка ввоза на России подкарантинной продукции сотрудники Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении.

"Совместно с представителями управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям сотрудники тюменской таможни на регулярной основе пресекают подобные попытки нелегального ввоза товаров. Так, с начала 2021 года выявлено 112 партий подкарантинной продукции общим весом 1943 тонны. Из Республики Казахстан и Республики Кыргызстан нарушители пытались перевезти ягоды, орехи, овощи и фрукты", - рассказали сотрудники таможни.

Все партии товара возвращены в Казахстан. По 72 товарным партиям составлены протоколы об административных правонарушениях.

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# Тюменская таможня

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