В Тюмени откроют выставку из 230 работ Сальвадора Дали

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставку Сальвадора Дали "Сюрреализм – это Я" откроют в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова с 10 сентября. На ней представят более 230 экспонатов: оригиналы работ из известных графических серий, фотографии художника и скульптуры, сообщает музей.

"Это проект Санкт-Петербургской галереи современного искусства PSGallery, представляющей самое большое в России собрание произведений искусства Мастера. Вы увидите двенадцать редких сюрреалистических объектов и сможете оценить мастерство и оригинальность работы художника со стеклом и бронзой", - рассказали музейщики.

Эксклюзивная часть выставки – зал мультимедиа с "ожившими полотнами", в котором можно оказаться внутри произведений искусства. Это позволит подробно рассмотреть детали и получить совершенно новые впечатления. Каждый посетитель сможет сделать фото на знаменитом диване в форме губ.

Выставка будет работать до 12 декабря 2021 г. Стоимость: от 250 до 500 рублей.

Возрастная категория 12+.