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Тюменка получила материнский капитал после обращения в прокуратуру

Общество, 13:42 09 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени получила региональный материнский капитал после обращения в прокуратуру, сообщает региональное ведомство.

В январе 2021 года женщина обратилась в управление соцзащиты населения города и Тюменского района с заявлением о выплате регионального материнского капитала в связи с рождением первого ребенка. В удовлетворении заявления ей было отказано в связи с отсутствием доказательств непрерывного проживания на территории области в течение пяти лет до даты рождения ребенка. В регистрации заявительницы по месту жительства имеется перерыв с декабря 2018 года по январь 2019 года. В этот период заявительница из города не выезжала, а прекращение регистрации обусловлено сменой места жительства в пределах Тюмени.

Прокурор обратился в суд в интересах женщины. Ленинский районный суд Тюмени требования прокурора удовлетворил. Тюменка вновь обратилась в органы соцзащиты, приложив к заявлению вступившее в законную силу решение суда. Материнский капитал в размере 150 тыс. рублей женщине выплачен.

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# материнский капитал

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