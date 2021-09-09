В Тюменской области стартовал проект "Поддержка самозанятых граждан"

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Федеральный проект "Поддержка самозанятых граждан" стартовал в Тюменской области. Он включает пять образовательных направлений, консультации и создание сообщества самозанятых, сообщает региональный департамент общественных связей.

С 11 сентября начнется бизнес-интенсив "Открой свое дело для самозанятых". Это бесплатная возможность протестировать свою идею и перенять опыт более компетентных предпринимателей. В ходе обучения участники пройдут восемь блоков - от самоанализа до юридических тонкостей в бизнесе. Занятия ведут практики, чей опыт актуален и применим в тюменском регионе.

18 августа стартовал проект "Сфера развития" для самозанятых. Первый набор из 30 участников уже получают навыки и знания для развития себя и бизнеса. Самозанятые объединяются в малые группы и взаимодействуют друг с другом на протяжении двух месяцев. Каждый участник ставит себе цель и движется к ней в окружении единомышленников. У каждой группы есть куратор - предприниматель. В проекте работает система отчетов, поощрений и штрафов, что помогает соблюдать дисциплину и получать качественную обратную связь каждый день. Дополнительно по запросу самозанятые могут получать мастер-классы от профильных экспертов по маркетингу, финансам и другим темам.

В проекте "Школа управления проектами для самозанятых" участники смогут улучшить свои управленческие компетенции в жизни, бизнесе, общественной деятельности или в социальных проектах. Обучение будет основано в том числе на разборе реальных кейсов Тюменского бизнеса. Старт площадки планируется 27 сентября. Занятия школы ведет проректор Тюменского государственного университета Андрей Латышев.

С 20 сентября по 1 декабря будут проходить ярмарки выходного дня для самозанятых. Для участников организованы бесплатные места для продвижения своих товаров и услуг. Самозанятые смогут не только представить свои товары на выставках, но и посетить мастер-классы от ремесленников со стажем.

Также самозанятых ждет курс по выходу на маркетплейсы. Участники смогут прокачать навыки в соответствии с трендами в сфере бизнеса и научатся продавать свой продукт на всю Россию на самых известных и прибыльных маркетплейсах. Особенно это актуально в отдаленных и сельских районах, где рынок сбыта – один из главных факторов, сдерживающих развитие бизнеса.