В Тюмени назвали победителей конкурса "Зеленые дворы – зеленый город!"

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Самые "зеленые" управляющие компании наградили в Тюмени. Победителями экологического конкурса "Зеленые дворы – зеленый город!" стали ООО "Брусника" и ТСН "Харьковская-27", сообщает городская администрация.

Участники конкурса, девять управляющих организаций, высадили в 2021 году более 350 деревьев и 11 тыс. 300 кустарников во дворах 26 многоквартирных домов. Жюри оценивало качество и количество посадок, их эстетическую привлекательность и приживаемость.

Конкурс проводится в Тюмени с 2016 года. За это время участники высадили на придомовых территориях около 2 тыс. деревьев и 24 тыс. кустарников.