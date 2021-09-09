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В Тюмени назвали победителей конкурса "Зеленые дворы – зеленый город!"

Общество, 17:24 09 сентября 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Самые "зеленые" управляющие компании наградили в Тюмени. Победителями экологического конкурса "Зеленые дворы – зеленый город!" стали ООО "Брусника" и ТСН "Харьковская-27", сообщает городская администрация.

Участники конкурса, девять управляющих организаций, высадили в 2021 году более 350 деревьев и 11 тыс. 300 кустарников во дворах 26 многоквартирных домов. Жюри оценивало качество и количество посадок, их эстетическую привлекательность и приживаемость.

Конкурс проводится в Тюмени с 2016 года. За это время участники высадили на придомовых территориях около 2 тыс. деревьев и 24 тыс. кустарников.

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# деревья , конкурсы , посадка деревьев

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