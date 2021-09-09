Участниками битвы блинопеков в Ялуторовске стали пассажиры первого чартерного рейса Москва - Тюмень

| Фото: сообщество "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Состязались в битве блинопеков, фотографировались на праздничных гуляньях и дегустировали блюда туристы с первого чартерного рейса Москва — Тюмень, которые стали участниками театрализованного интерактивного гулянья "Сибирский карнавал" в Ялуторовске.

"Сибирский карнавал" был специально разработан под чартерную программу. В него включены сразу несколько наших событийных мероприятий. Это такое путешествие по сибирским праздникам - масленице, августовскому спасу, "Квасному пиру", "Капусте-барыне". Изюминка заключается в том, что приезжающие даже летом могут увидеть в Ялуторовском остроге Деда Мороза со Снегурочкой", - поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель острога Нина Бешенцева.

На каждой театрализованной локации туристы проходили небольшие испытания. Герои событийных мероприятий угощали их, устроив небольшое гастрономическое шоу. Участники программы попробовали квас, пирожки с яблоками, тушеную капусту с клюквой по старинным рецептам.

По словам Нины Бешенцевой, гости с удовольствием принимали участие в активностях на всех локациях: пели частушки, выполняли задания, участвовали в шинковке капусты.

В будущем интерактивную программу "Сибирский карнавал" планируют развивать. Она будет адоптирована под юных туристов. Зимой гулянье также будет проводиться в Ялуторовске, но это будет уже путешествие по зимним событиям, которые здесь организуют для гостей. В частности, в "Сибирский карнавал" внедрят квест "Берендеево царство", шествие Дедов Морозов.

Напомним, первый чартерный авиарейс компании TUI доставил в тюменский аэропорт Рощино 180 пассажиров из центральных регионов страны. Среди них были туристы и представители лидирующих российских компаний туристической отрасли.

Инна Пахомова