Дублеры ФК "Тюмень" разгромили на выезде "Спартак"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дублеры футбольного клуба "Тюмень" одержали крупную победу в матче 22 тура регионального первенства России среди команд третьего дивизиона, сообщает пресс-служба клуба.

В Туймазах тюменцы отправили пять безответных мячей в ворота местного "Спартака-2". Еще до перерыва хозяев точными ударами огорчили Кирилл Овечкин, Юрий Мошев и центральный защитник Денис Лукиных. Во втором тайме тюменцы довели дело до разгрома – авторами голов стали Азат Калиев и Марк Аквазба.

После этой победы тюменцы поднялись на четвертое место в регионе "Урал и Западная Сибирь". Выше находятся "Металлург-Магнитогорск", "Металлург" (Аша), а также "Ильпар" (Ильинский). С "Ильпаром" тюменцы и проведут следующий матч первенства. Состоится он 11 сентября. Игра на тюменском стадионе "Геолог" начнется в 14 часов.