В микрорайоне Казарово открыли новую спортивную площадку

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

В микрорайоне Казарово открыли новую спортивную площадку

Новая уличная площадка для занятий спортом появилась в микрорайоне Казарово, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Она оборудована турниковым комплексом, тренажерами, а также качелями и горками для самых маленьких.

"Идея создания принадлежит жителям микрорайона, а решением администрации города она воплотилась в жизнь. Мы здесь уже занимаемся с нашими боксерами, проводим разминку, тренировочные комплексы", - рассказал тренер по боксу Александр Паули.

Кроме юных боксеров заниматься спортом на этой площадке могут и все желающие в рамках физкультурной работы по месту жительства. Здесь каждый вторник с 13 до 15 часов проходят бесплатные занятия по общей физической подготовке. Также в мкрн Казарово бесплатные тренировки по ОФП, подвижные игры проходят на спортивной площадке школы № 52 на ул. Хамита Ярми.

С расписанием работы других площадок в городе можно ознакомиться на сайте городского департамента по спорту и молодежной политике.