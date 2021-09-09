  • 9 сентября 20219.09.2021четверг
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пропавший в Тюмени подросток найден

Происшествия, 17:30 09 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13-летнего мальчика, пропавшего днем 9 сентября в Тюмени, нашли.

"Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили его на улице 50 лет ВЛКСМ. В ближайшее время его передадут законным представителям", – рассказал начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Напомним, ориентировки с фотографией и приметами ребенка появились в группе поисковиков 9 сентября.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:35 09.09.2021В Тюмени директор фирмы не уплатил налогов на 35 млн рублей
17:30 09.09.2021Пропавший в Тюмени подросток найден
16:51 09.09.2021За отравление тобольских подростков препаратом оштрафовали федеральную сеть аптек
16:18 09.09.2021Жительница Тюменской области перевела мошенникам 255 тысяч рублей