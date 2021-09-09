Пропавший в Тюмени подросток найден

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13-летнего мальчика, пропавшего днем 9 сентября в Тюмени, нашли.

"Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили его на улице 50 лет ВЛКСМ. В ближайшее время его передадут законным представителям", – рассказал начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Напомним, ориентировки с фотографией и приметами ребенка появились в группе поисковиков 9 сентября.

Инна Пахомова