В Ялуторовске готовят к открытию новый бассейн

| Фото: оперштаб Тюменской области | Фото: оперштаб Тюменской области

Новый бассейн в Ялуторовске откроют в конце 2021 года, об этом сообщил губернатору Тюменской области Александру Моору руководитель муниципалитета Вячеслав Смелик.

Во время рабочей поездки глава региона посетил новый объект, построенный по типовому решению. Подобные бассейны готовятся к запуску в Тобольске и Заводоуковске, напоминает оперштаб.

В здании общей площадью более 4,5 тыс. кв. м разместились бассейн длиной 25 м с шестью дорожками (400 кв. м), трибуны на 120 мест, фитнес-зал площадью 288 кв. м, раздевалки и кафе. Единовременная пропускная способность объекта – 77 человек.

Напомним, что по результатам рейтингового голосования в 2018 году бассейн был выбран как первоочередной для строительства в Ялуторовске.