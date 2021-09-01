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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени ожидается потепление до 16 градусов

Общество, 10:23 10 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прохладную и пасмурную погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшие выходные, 11 и 12 сентября.

По данным центра Фобос, 11 сентября, воздух днем прогреется лишь до плюс 7 градусов, пройдет дождь. Ночью температура воздуха составит плюс 2 градуса.

12 сентября заметно потеплеет – днем столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ночная температура воздуха составит плюс 3 градуса.

В начале следующей недели немного потеплеет. Если 13 сентября дневная температура воздуха составит плюс 13 градусов, то уже 14 и 15 сентября воздух днем прогреется до 21 градуса. Осадков в эти дни не ожидается.

Любовь Голышева

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