Трансляция первого форума по сельскому туризму в Тюменской области

Трансляция первого ежегодного форума по сельскому туризму в Тюменской области, который начался в Заводоуковске, ведет агентство "Тюменская линия". В течение дня эксперты обсудят развитие сельских территорий, роль брендинга.

В работе форума принимают участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, директор регионального департамента по потребительскому рынку и туризму Мария Трофимова, основатель проекта альтернативного туризма Altourism (Москва) Екатерина Затуливетер, генеральный директор АО "ТАЛК" Анатолий Картухин и другие.