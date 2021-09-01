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Трансляция первого форума по сельскому туризму в Тюменской области

Общество, 11:01 10 сентября 2021

Трансляция первого ежегодного форума по сельскому туризму в Тюменской области, который начался в Заводоуковске, ведет агентство "Тюменская линия". В течение дня эксперты обсудят развитие сельских территорий, роль брендинга.

В работе форума принимают участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, директор регионального департамента по потребительскому рынку и туризму Мария Трофимова, основатель проекта альтернативного туризма Altourism (Москва) Екатерина Затуливетер, генеральный директор АО "ТАЛК" Анатолий Картухин и другие.

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# сельский туризм

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