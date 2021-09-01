Варенье из мелиссы с лимоном пришлось по вкусу участникам первого форума по сельскому туризму

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Оригинальное варенье из сосновых шишек, смородины, груши и мелиссы с лимоном представила семья Ильиных-Сидоровых из Заводоуковска на первом ежегодном форуме по сельскому туризму в Тюменской области.

"Варенье из мелиссы с лимоном – это наша фишка, - пояснила Татьяна Ильина. – У него очень необычный, запоминающийся вкус".

Мелисса, по оценке кулинаров, изумительная пряность с мягким вкусом и легким мятно-лимонным запахом. С ней экспериментировал в лечебных целях Авиценна, а Парацельс считал растение природным золотом из-за полезных свойств.

Для выставки местных ремесленников и представителей бизнеса, которая будет работать на протяжении всего форума, семья Ильиных-Сидоровых приготовила 700 банок деликатесного продукта.

"Мы с мужем намерены развиться в крупное производство. Сейчас планируем купить помещение и выпускать более двух тысяч банок в неделю, - рассказала Татьяна Ильина. – Прорабатываем возможность поставок наших продуктов в Тюмень".

Старшая представительница семейства Любовь Сидорова помогает дочери с вареньем, как она сама сказала корреспонденту "Тюменской линии", по мере сил, но главное ее увлечение – это куклы.

"Мои куклы есть в коллекциях специалистов из Москвы. Тобольска, Омска, Казахстана, - рассказала она. – Пока куклы дохода не приносят, но собираюсь выходить на рынок через интернет".

Первый региональный форум сельского туризма в Тюменской области проходит в Заводоуковске. Эксперты обсудят брендинг малых городов, который может стать трамплином для их развития, сообщили в Инвестиционном агентстве региона.

Борис Олейник