Более 30 тыс. туристов за сезон принимает база отдыха "Березовка" под Заводоуковском

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Искусственный остров на границе Заводоуковского и Упоровского районов привлекает туристов со всей страны и ближнего зарубежья. Как сообщила на первом ежегодном форуме по сельскому туризму в Тюменской области заместитель руководителя по развитию туризма зоны отдыха "Березовка" Мария Березкина, за сезон сюда приезжают более 30 тыс. туристов.

"Территория у нас большая, более 10 гектар, что позволяет нам свободно принимать гостей, - рассказала она. - За сезон к нам приезжает более 30 тысяч человек, которые размещаются в домиках либо в палатках. На территории у нас есть бассейн под открытым небом с минеральной водой, температура которого составляет 29 градусов. Мы ее не подогреваем и не разбавляем. Она имеет целебные свойства, и люди целенаправленно едут на источник".

Впрочем, едут в "Березовку" не только любители купаний в целебных водах, но и рыбаки, и любители животных.

База отдыха "Березовка" — это природная территория, на которой разместились "Фазаний остров", уютные домики из бруса, беседки и гриль-зоны, горячий источник, минеральные воды которого относятся к среднеминерализованным йодо-бромным хлоридным натриевым водам, свои хозяйственные фермы, разводящие лошадей, верблюдов и птиц.

Первый региональный форум сельского туризма в Тюменской области проходит в Заводоуковске. Эксперты обсудят брендинг малых городов, который может стать трамплином для их развития.

Борис Олейник