Более 50 человек подали заявки в тюменскую Вечернюю школу предпринимателя

| Фото: пресс-служба ВШП | Фото: пресс-служба ВШП

Более 50 человек подали заявки в Вечернюю школу предпринимателя, которая стартует в Тюмени 22 сентября. Некоторые из них – ученики прошлого года. Они решили освежить знания, так как прошлый курс позволил им увеличить обороты бизнеса.

"У меня, например, объем поставок увеличился в 10 раз, а штат вырос вдвое. Это произошло, потому что я применил те знания и опыт, которым с нами поделились на школе предпринимателя. Школа помогла мне еще раз со стороны взглянуть на свои бизнес-процессы и прибавила уверенности в себе. Наиболее полезным был обмен опытом с другими предпринимателями, так как я попал в группу фермеров, а это мои коллеги", – рассказал Галактион Думбадзе.

Этот предприниматель из Тюмени занимается проектом по восстановлению чайных плантаций времен СССР в Грузии. Чайное дело для него – это не просто бизнес и деньги, но и общая семейная ценность и сохранение традиции. На этапе построения бизнеса было много сложностей – от оформления документов, поиска сотрудников, настройки бизнес-процессов до сложностей в работе в условиях пандемии. Однако желание развивать дело жизни, опыт и поддержка коллег позволило ему укрепить позиции в бизнесе.

Предприниматель советует школу всем, кто только начинает или уже развивает свой бизнес. По его словам, это позволит получить сторонний взгляд и добавить уверенности.

Напомним, обучение бесплатное и происходит в онлайн-формате. Главное условие для участников – быть субъектом малого или среднего предпринимательства, зарегистрированным в Тюменской области (без автономных округов).

В 2020 году ВШП впервые прошла онлайн. Это расширило географию проекта. В этом году количество мест ограничено. Регистрация и подробная информация на сайте вшп72.рф.

"Вечерняя школа предпринимателя" 2021 реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Автор программы – предприниматель Эдуард Омаров.