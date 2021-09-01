Ансамбль "Зори Тюмени" откроет сезон новой программой

| Фото: Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: Тюменского концертно-театрального объединения

Очередной, 63-й концертный сезон в Тюменской филармонии откроет 11 сентября государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени". Коллектив представит программу "Русский сувенир", артисты проводят последние репетиции перед выступлением, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Зрители увидят на сцене обновленную программу в двух отделениях, которая выросла до 20 номеров. Ее пополнили композиции "Тюменская ярмарка" и "Русский сувенир", исполнявшиеся на Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов в Ярославле, в июне этого года. Тогда ансамбль стал дипломантом престижного профессионального конкурса.

"Мне приятно, что мы открываем второй концертный сезон подряд. Хотя это накладывает определенную ответственность, к тому же первыми быть всегда сложнее, учитывая, что артисты недавно вышли из отпуска, но мы готовы показать зрителю все, на что мы способны", - рассказал главный балетмейстер Валерий Арцер.

Билеты можно приобрести в кассах или на сайте Тюменского концертно-театрального объединения.