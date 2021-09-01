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Руководитель "Конторы пароходства" рассказала, как провести свое событие в мультицентре

Общество, 18:32 10 сентября 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Поддержать творческих и активных тюменцев готовы в мультицентре "Контора пароходства". В креативном пространстве можно провести свои события и выставки. Об этом руководитель креативного пространства Юлия Саначина рассказала в прямом эифре в официальном сообществе "Тюменская область" 10 сентября.

"Контора пароходства" работает в трех направлениях. Первое касается вовлечения жителей в городскую среду. Второе — современное искусство, в рамках которого в мультицентре экспонируются местные художники и авторы из других регионов. Третье направление ориентировано на поддержку городских создателей. Тюменцы с идеями могут обращаться к нам — мы можем помочь снять клип, дать полезную консультацию", — поделилась Юлия Саначина.

Желающие провести свое мероприятие в стенах креативного пространства могут заполнить заявку на сайте "Конторы пароходства". Справа можно найти два раздела "Предложить свою выставку", "Провести свое событие". По словам руководителя мультицентра, события должны быть открытыми и направленными на один из векторов работы "Конторы", в основном это касается креативных индустрий.

Также "Контора пароходства" два раза в год совместно с Молодежным театральным центром "Космос" проводит конкурс проектов "Цех". Творческое состязание проходит по двум направлениям. Первое касается идей, связанных с театром, спектаклей. По второму ждут проекты о городской среде, выставках, креативном мышлении. Отметим, в середине августа были подведены итоги второй волны грантового конкурса.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , креативные индустрии

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