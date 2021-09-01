Собственная площадка появилась у федерации спортивного туризма региона в Успенке

| Фото: Тюменский туризм во ВКонтакте | Фото: Тюменский туризм во ВКонтакте

Участок пощадью два гектара выделили в пользование федерации спортивного туризма Тюменской области в с. Успенка. Волонтеры проведут субботник и приведут площадку в порядок 11 сентября. Они приглашают присоединиться к акции всех желающих.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил один из организаторов Валерий Дегтянников.

Добровольцев ждут на парковке у администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) в 9 часов 30 минут. До места их доставит микроавтобус и личные автомобили. Волонтерам предоставят необходимый для уборки инвентарь, накормят горячим обедом и угостят вкусным чаем. С собой можно взять кружки и сладкое.

По словам организаторов, в сентябре на новой площадке пройдет ряд традиционных мероприятий. Туристов и путешественников соберет фестиваль "Одиссея" 23-26 сентября. "Тюменская тропа" - 25, а забег "Калипсо" - 26 сентября.

"Кстати, забег назван не просто так, а по имени редкого цветка, который считался исчезнувшим более ста лет назад и был найден в 2013 году в Успенском государственном зоологическом заказнике, в котором проходят наши экомаршруты", - рассказал Валерий Дегтянников.

Чтобы стать участником субботника, нужно зарегистрироваться, напомнил он, потому что организаторы должны понимать, сколько необходимо готовить инвентаря, чая и посадочных мест. Уточнить информацию можно по телефону 89220026358.

Инна Кондрашкина