Тюменцам предлагают три экскурсионных тура в Москву

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три экскурсионных тура на выбор: "Привет, Москва! Light"; "Привет, Москва! Standard"; "Привет, Москва! Comfort" предлагает тюменцам туроператор TUI, который запустил чартерные рейсы из Тюмени в Москву.

По информации агентства туризма и продвижения Тюменской области, жителям региона доступны туры с перелетом и проживанием на 6 дней/5 ночей.

"Тюменцы смогут узнать о достопримечательностях Москвы и насладиться интересными экскурсиями. Привези из сердца России горы впечатлений и море эмоций", - говорят организаторы тура.

Полётная программа продлится до 28 сентября 2021 года. Подробнее на сайте туроператора.