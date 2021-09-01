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Тюменцам предлагают три экскурсионных тура в Москву

Общество, 19:40 10 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три экскурсионных тура на выбор: "Привет, Москва! Light"; "Привет, Москва! Standard"; "Привет, Москва! Comfort" предлагает тюменцам туроператор TUI, который запустил чартерные рейсы из Тюмени в Москву.

По информации агентства туризма и продвижения Тюменской области, жителям региона доступны туры с перелетом и проживанием на 6 дней/5 ночей.

"Тюменцы смогут узнать о достопримечательностях Москвы и насладиться интересными экскурсиями. Привези из сердца России горы впечатлений и море эмоций", - говорят организаторы тура.

Полётная программа продлится до 28 сентября 2021 года. Подробнее на сайте туроператора.

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# туризм , туроператоры

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