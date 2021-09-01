В Тюмени пройдет фестиваль-форум "Живые лица"

Фото: пресс-центр Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица". Архив Фото: пресс-центр Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица". Архив

Международный молодежный фестиваль "Живые лица" состоится с 24 по 26 сентября в Тюмени. В театральную программу войдут 13 спектаклей профессиональных, студийных и учебных театров, отобранных экспертным советом в течение года.

Междисциплинарная программа состоит из перформансов, интерактивных проектов и трех дискуссионных площадок. Участники образовательной программы посетят четыре мастер-класса от ведущих театральных педагогов, режиссеров и артистов.

"Из-за пандемии и тяжелых финансовых условий 13 по счету “Живые лица” пройдут в онлайн-формате как фестиваль-форум. В этот непростой год мы опять надеемся на наших верных зрителей, на их широкий интерес к спектаклям, мастер-классам и дискуссионным площадкам, где будут обсуждаться актуальные театральные темы. Уверены, что несчастливый номер фестиваля не скажется на его качестве, и мы сохраним высоту, взятую за тринадцать лет", — рассказала исполнительный директор фестиваля Марина Жабровец.

Как отмечают организаторы, театры предоставят доступ к видеозаписям спектаклей только в дни проведения фестиваля — с 24 по 26 сентября. Конкурса и гран-призера, в отличие от прошлых лет, не будет. Диплом лауреата получит каждый театр, прошедший строгий отбор.

В фестивале-форуме примут участие театры из разных городов страны — от Москвы до Хабаровска, уникальные творческие проекты из Польши и Греции, а также тюменские молодежные театры. Самые активные зрители, приславшие содержательные отзывы о спектаклях, получат памятные призы, пишет "АиФ - Западная Сибирь".