Тюменцы могут узнать подробности проекта "Вездеход.Истории" в социальных сетях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени запустился проект "Вездеход.Истории". Тюменцы, начинавшие карьерный путь в сфере молодежной политики поделились личными историями и опытом работы. В социальных сетях они размещали посты с хэштегом #вездеход72.

Организаторы собрали 72 истории, которые переработали в интерактивный раздел. На странице проекта также можно пройти квест, который по ответам подберет истории успеха деятелей. Кроме того, можно прослушать подкасты из серии "Карьерный трек" о профессиональных и личностных перспективах, прочесть тематические статьи и интервью с экспертами.

"В современном мире важно пробовать себя, искать возможности для развития и нарабатывать soft skills, чтобы быть конкурентоспособным. Молодежная политика — о креативности, инициативности и опыте. Рассказы тюменцев, которые начали карьерный путь с работы в молодежной политике, помогут вдохновиться и реализовать собственные идеи", — поделилась Moi-portal.ru руководитель проекта "Вездеход-2021" Мария Федоренко.

Так своей историей поделился директор центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев. Уже в студенческие годы он был активистом, а после службы в армии вернулся в молодежную политику.

Максим реализовал идею профориентационного проекта для призывников. Он уверен, что молодежные проекты развивают навык управленца и дают опыт.

"Молодежная политика в Тюменской области формирует ценность возможностей, которые тебе предоставляют. Только от человека зависит то, как он воспользуется условиями, которые вокруг него. Бери и делай — ты сам кузнец своего счастья", — отметил Максим.