Двухдневный фестиваль кубинского танго состоится в Тюмени

Фото: министерство культуры РФ Фото: министерство культуры РФ

В Тюмени впервые пройдет всероссийский фестиваль кубинского танца "CHACKA CHACKA". 25 и 26 сентября гостей и участников мероприятия ждет насыщенная программа с участием экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

Принять участие в фестивале могут как профессиональные танцоры, так и любители. Инициатором проекта является хореограф Наталья Стройкина. Она 14 лет жила и работала в Италии, изучала, практиковала различные направления кубинского танца. Сейчас занимается развитием сальсы в Тюмени.

25 сентября с 10 до 17 часов в спортивной школе "Прибой" пройдут мастер-классы по сальсе, реггетону, мамбо, конге. 26 сентября в 20 часов в концертном зале "Золотые ворота Сибири" начнется шоу-программа с live-концертом латиноамериканской музыки и танцевальной вечеринкой.

Вход для зарегистрированных участников фестиваля свободный. Зарегистрироваться можно на сайте. Полученный на e-mail электронный билет c QR-кодом нужно будет предъявить на входе, пишет "Вслух.ру".