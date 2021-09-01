Александр Моор: Всероссийская акция "Сохраним лес" важна для региона и всей планеты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, принявшие участие во Всероссийской акции "Сохраним лес", внесли свой вклад в обеспечение экологической безопасности региона и всей планеты. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги мероприятия.

В рамках акции в Винзилинском лесничестве на площади 16 га были высажены более 70 тыс. сеянцев сосны. В акции приняли участие более 20 крупных предприятий и организаций, а в целом свыше полутора тысяч человек, сообщил директор областного департамента лесного комплекса.

"На субботник по посадке деревьев хотели выйти очень многие наши работники. К сожалению, ограничения, действующие в регионе для предупреждения распространения COVID-19, позволили привлечь к участию в акции лишь около 35 человек. Нефтяники могут не только наносить иногда урон природе, но и системно восполнять его. Минимизация и компенсация экономического ущерба - одно из важнейших направлений нашей работы", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель генерального директора предприятия "РН-Уватнефтегаз" по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Компанченко.

Хорошее настроение участникам акции "Сохраним лес" обеспечивал духовой оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области.

"В рамках сегодняшней акции мы, с одной стороны, восстанавливаем леса, пострадавшие от пожаров, с другой - решаем проблему глобального потепления. Уже весь мир знает, что этот процесс связан с выбросом парниковых газов, и именно леса их поглощают", - отметил Александр Моор.

На территориях, пострадавших от лесных пожаров, будут проведены масштабные лесопатологические исследования, чтобы оценить нанесённый огнём ущерб, рассказал глава региона.

"Леса погибли не на всей территории, пройденной пожарами. Поэтому специалисты определят, где необходима вырубка, а в каких местах лес сможет восстановиться сам. А после этого мы все вместе будем сажать деревья", - подчеркнул губернатор.

Александр Моор рассказал журналистам, что очень любит лес, а его дедушка был лесником. "Очень тепло вспоминаю о походах за грибами и ягодами с бабушкой и братьями. Сейчас тоже очень хочется выбраться по грибы, но в последний раз удалось это сделать года четыре назад",- поделился воспоминаниями глава региона.

Евгений Бабенко