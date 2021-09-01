Жители Тюменской области разместили на счетах эскроу 38 миллиардов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объем средств на счетах эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, открытых жителями Тюменской области, Югры и Ямала превысил 87 млрд рублей на 1 августа 2021 года.

Как сообщает Банк России, это в три раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший прирост на Ямале – в шесть раз. Тюменцы разместили на счетах эскроу 38 млрд рублей, на жителей Югры и Ямала приходится 24 и 25 млрд рублей соответственно.

С раскрытых счетов застройщикам перечислено свыше 25 млрд рублей. Раскрытыми называют те счета, средства на которых стали доступны застройщикам после завершения строительства объектов. Более 7,6 тыс. дольщиков стали собственниками жилья.

Банками заключено с застройщиками 174 договора проектного финансирования, сумма кредитных линий превысила 122 млрд рублей.

В Тюменской области более 80% новостроек сейчас возводится с использованием счетов эскроу. Большинство из них находится в Тюмени, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Напомним, что Владимир Якушев, будучи главой Минстроя России, проводил реформу перехода отрасли на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, которые защищают деньги дольщиков вплоть до момента сдачи дома застройщиками. Возведение нового жилья при этом идет из кредитных средств. В итоге реформа пошла на пользу как застройщикам, так и покупателям.